Aliağa Petkimspor, Ege Cup 2024'te Manisa Basketbol ile karşılaşacak

Aliağa Petkimspor, ev sahipliğini yaptığı Ege Cup 2024'de yarın Manisa Basketbol ile karşı karşıya gelecek.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir ekibi, yeni sezon öncesi hazırlığında önemli bir turnuvaya imza atarak Ege Cup 2024'e ev sahipliği yapacak. Aliağa, ilk maçında yarın Manisa Basketbol ile saat 18.00'de karşı karşıya gelecek. 7 Eylül'de ise takımların alacağı sonuçlara göre birincilik ve üçüncülük maçları oynanacak. - İZMİR