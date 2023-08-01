Aliağa Petkimspor, Ege Cup 2023'ün Programını Açıkladı

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde transferde kadrosuna son olarak İspanya ekiplerinden San Pablo Burgos'tan 27 yaşındaki guard Khyri Thomas'ı katan Aliağa Petkimspor'un sezon öncesi geleneksel olarak ev sahipliği yaptığı Ege Cup 2023'ün programı netleşti. Aliağa Enka Spor Salonu'ndaki organizasyonun ilk gününde 14 Eylül'de Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Bahçeşehir Koleji, Aliağa Petkimspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor maçları oynanacak. Turnuvada 16 Eylül'de ise ilk gün kaybedenler ile kazananlar birbirleriyle rakip olacak.