Aliağa Petkimspor Deplasmanda Zorlanıyor

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, deplasmanda oynadığı müsabakalarda istediği performansı gösterememeye devam ediyor. İzmir temsilcisi bu sezon oynadığı dış saha maçlarında Bahçeşehir, Merkezefendi Belediyesi Basket ve Beşiktaş'a kaybederken, sadece Samsunspor maçında galibiyet elde etti. Durum böyle olunca Aliağa Petkimspor, deplasman maçlarında henüz beklentileri karşılayamazken ligdeki takımlar arasında evinden uzakta en az galibiyet elde eden takımlar arasında yer aldı.

İç saha performansı, dış sahanın tam tersi

Bu sezon deplasmanda oynadığı 4 maçta sadece 1 galibiyet elde eden Aliağa Petkimspor, gösterdiği iç saha performansıyla da taraftarını mutlu etmeye devam ediyor. İzmir temsilcisi, bu sezon evinde oynadığı 4 maçta da kayıp yaşamazken bu alanda ligin en iyi takımları arasında yer alıyor. Aliağa Petkimspor'un iç ve dış saha olarak bu kadar farklı iki görüntü çizmesi ise camiayı mutsuz eden bir konu oldu. Başantrenör Burak Gören ve yardımcıları ise dış saha oyununun pozitife dönmesi için yoğun çalışmalar gerçekleştirdiği öğrenildi.

Öte yandan Aliağa Petkimspor, 26 Kasım Pazar günü Fenerbahçe'ye konuk olacak. - İZMİR