Aliağa Petkimspor, David Efianayi'yi transfer etti

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, dış transferde dördüncü imzayı

İsrail'de Hapoel Be'er Sheva forması giyen Nijerya asıllı Amerikalı guard David Efianayi'ye attırdı.28 yaşında, 1.88 boyundaki Efianayi, sezonu 16.8 sayı ve 4.4 asist ortalamaları ile noktaladı. Efianayi, daha önce de Danimarka'da Bakken Bears ve Horsens, Fransa B Ligi'nde Denain ASC Voltaire formaları giydi. Oyuncu kurucu takviyeleri yapan Petkimspor transferde daha önce Letonyalı guard Kristers Zoriks, Bahçeşehir Koleji'nden Yunus Emre Sonsırma ve Onvo Büyükçekmece'den Tayfun Erülkü'yü almıştı.