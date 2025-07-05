Aliağa Petkimspor, David Efianayi'yi Kadrosuna Kattı

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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 29 yaşındaki ABD'li oyuncu David Efianayi'yi transfer etti. Kulüp, Efianayi'nin takımda yeniden yer almasını duyurdu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, 29 yaşındaki ABD'li oyuncu David Efianayi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2023-2024 sezonunda takımımızda sezonun MVP'si seçilen David Efianayi, birlikte hedefe yolculuğumuzda yeniden aramızda. Ailemize tekrar hoş geldin David Efianayi." denildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
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