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Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı zincir kırmak için konuk edecek

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Aliağa Petkimspor, son 4 maçını kaybettikten sonra Play-Off hattından çıktı. Darüşşafaka maçıyla zincir kırmayı hedefliyor.

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona iyi bir başlangıç yapmasına rağmen son 4 maçını üst üste kaybederek ilk kez Play-Off hattından çıkan Aliağa Petkimspor yarın Darüşşafaka'yı zincir kırma hedefiyle konuk edecek. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 18.00'de start alacak. Ligde ilk 5 haftayı 4 galibiyetle geçen ancak son dönemde düşüş yaşayan Aliağa temsilcisi 11 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet aldı. Darüşşafaka ise 6 galibiyetle Petkim'in hemen üzerinde Play-Off barajında bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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