Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı farklı yendi

Basketbol Süper Ligi'nde çok iyi başladığı sezonda art arda 4 mağlubiyetle Play-Off hattından çıkarak sarsılan Aliağa Petkimspor evinde Darüşşafaka'ya patladı. Sahaya 2 yabancıyla çıkan rakibini 34 sayı farkla 112-78 yenen Aliağa ekibi yarışa yeniden ortak oldu. Ligde 12 haftada 6 galibiyete ulaşan Petkimspor'da antrenör Burak Gören, "Çok zor bir seriden geçtik. Oynadığımız 4 maçın 3'ü deplasman ve ligin çok iyi kadrolarına karşı. Bu maçların 3'ünü çok net kazanma noktasına kadar getirdik ama birer topla kaybettik. Hatta ikisinde de son topu biz attık. Biz iyi bir takım olduğumuzu, mücadele gücümüzün yüksek olduğunu biliyoruz ama bu tip maçları oynamak da kolay olmuyor" dedi.

Darüşşafaka önünde özellikle ilk 10 dakika bunun gerginliğini hissetiklerini belirten Gören, "Salonun enerjisinde bile bu gerginlik vardı. Petkim olarak ligde 6'ncı galibiyetimizi aldık. Orta üstü tekrar yakalama şansımız oldu, ondan dolayı mutluyuz" diye konuştu.