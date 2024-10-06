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Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı Farklı Geçti

Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka'yı Farklı Geçti
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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Darüşşafaka galibiyeti sonrası takımın kazanma alışkanlığını vurguladı. Maçı değerlendiren Gören, oyuncular ve takım üzerindeki şanssızlıklara rağmen gösterdikleri performanstan memnun olduğunu ifade etti.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Darüşşafaka galibiyetinin ardından, " Aliağa'da yıllardır kazanma alışkanlığımız var" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona harika bir giriş yapan Aliağa Petkimspor sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 108-85 skorla mağlup etti. Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Karşılaşmayı değerlendiren Gönen, "Hiç bir maçtan önce böyle bir fark beklenmez. Sonuçta çok değerli koçların ve oyuncuların olduğu bir lig. Biz her maça çok ciddi ve iyi hazırlanmaya gayret ediyoruz. Böyle bir fark bekliyordum dersem yalan olur. Silas Melson, iki sene önce oyuncumuzdu ve çok şanssız bir sakatlık geçirmişti. İnşallah bir şeyi yoktur. Bu seneye oyuncular anlamında şanssızlıklarla başladık. Diğer bütün oyuncularımızla birlikte Silas'ın da çok çabuk dönmesini ve iyi olmasını istiyorum. Diğer bütün kardeşlerimize de buradan geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Maça çok tutuk başladık. Özellikle savunma tarafında istediklerimizi yapamadık. İkinci periyodun ortasına doğru sert ve yıllardır alışılagelmiş basketbolumuza döndük. Tempoyu yükselttik ve bu sayede ilk yarı bitmeden skor üstünlüğünü aldık. İkinci yarıda tamamen domine ederek maçı kazandık. İlk galibiyet her zaman çok önemlidir. Aliağa'da yıllardır kazanma alışkanlığımız var. Bunu devam ettirdiğimiz için çok mutluyum. Rakibe bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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