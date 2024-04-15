Aliağa Petkimspor, Darüşşafaka Lassa'yı mağlup etti
Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk
Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Ali Şakacı, Batuhan Söylemezoğlu
Darüşşafaka Lassa : Adams 9, Woodard 14, Rahkman 2, Muhsin Yaşar 18, Berk Demir 4, Enes Berkay Taşkıran 17, Tolga Kay, Bora Yaşar 4, Pandi 4, Rijad Aydın
Aliağa Petkimspor: Efianayi 20, Zoriks 4, Yunus Amre Sonsırma 11, Simmons 14, Aldridge 23, Emre Tanışan 2, Starks, Mahir Ağva 7, Yavuz Gültekin 2
1. Periyot: 19-25
Devre: 37-40
3. Periyot: 55-64
Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında deplasmanda Darüşşafaka Lassa'yı 83-72 yendi.