Aliağa Petkimspor Daniel Utomi'yi Transfer Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li oyun kurucu Daniel Utomi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aliağa'mıza hoş geldin Daniel Utomi. Geçtiğimiz sezon VTB Ligi ekiplerinden PBC Astana formasıyla 14.5 sayı, 3.9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele eden kısa forvet Daniel Utomi, yeni sezonda birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.