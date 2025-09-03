Haberler

Aliağa Petkimspor Daniel Utomi'yi Transfer Etti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Aliağa Petkimspor, geçtiğimiz sezon VTB Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Daniel Utomi'yi kadrosuna kattı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li oyun kurucu Daniel Utomi'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aliağa'mıza hoş geldin Daniel Utomi. Geçtiğimiz sezon VTB Ligi ekiplerinden PBC Astana formasıyla 14.5 sayı, 3.9 ribaunt ortalamalarıyla mücadele eden kısa forvet Daniel Utomi, yeni sezonda birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Fahriye Evcen'den milyon dolarlık reklam anlaşması

Uzun süredir sessizdi! Yeni anlaşması dudak uçuklattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pilot Berfu Hatipoğlu'nun ölmeden saatler önce yaptığı paylaşım boğazları düğümledi

Genç pilotun ölmeden saatler önce yaptığı paylaşım boğazları düğümledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.