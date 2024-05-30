Aliağa Petkimspor'dan Yiğit Gökay Kaba'ya milli davet

Aliağa Petkimspor, A takım kadrosunda yer alan 2006 doğumlu oyun kurucu Yiğit Gökay Kaba'nın U18 Genç Erkek Milli Takımı aday kadrosuna davet edildiğini duyurdu.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde normal sezonu 7. sırada tamamlayarak şampiyonluk için play-off oynamaya hak kazanan Aliağa Petkimspor, çeyrek finalde ligi 2. sırada bitiren Fenerbahçe'yle eşleşti ve rakibiyle oynadığı 2 maçı da kaybederek play-off'a erken bir şekilde veda etti. Yeni sezonda Avrupa kupalarında mücadele etmesinin yanı sıra ligi de iyi bir konumda tamamladığı için başarılı bir sezon geçiren İzmir ekibi, A takımda yer alan 2006 doğumlu oyun kurucu Yiğit Gökay Kaba'nın U18 Milli Takımı'na davet edildiğini duyurarak taraftarlarını bir kez daha mutlu etmeyi başardı. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen ve A takım kadromuzda yer alan oyuncumuz Yiğit Gökay Kaba, 2024 Genç Erkekler Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında U18 Genç Erkek Milli Takımı aday kadrosuna davet edilmiştir" ifadeleri kullanıldı. - İZMİR