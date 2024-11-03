Üye Girişi
Haberler

Aliağa Petkimspor'dan Tarihi Galibiyet

Aliağa Petkimspor'dan Tarihi Galibiyet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Fenerbahçe Beko'yu deplasmanda 75-66 yenerek tarihi bir galibiyet aldıklarını ifade etti. Oyuncularına duyduğu gururu dile getiren Gören, takıma ve Aliağa halkına galibiyeti adadı.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören Fenerbahçe Beko galibiyetinin ardından, "Bugün biz de kendi adımıza gerçekten tarihi bir galibiyet aldık. Oyuncularımla gurur duyuyorum" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında deplasmanda Fenerbahçe Beko'yu 75-66 skorla yenen Aliağa Petkimspor'da Başantrenör Burak Gören, karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu. Gören, "İyi bir hafta geçirdik ve çok iyi antrenmanlar yaptık. Bu hafta eksiklerimiz üzerine çok yoğunlaştık. Takımım çok çalışkan ve çok iyi niyetli oyunculardan oluşuyor. Bunu her zaman gururla söylüyorum; benim çalıştığım en iyi takımlardan bir tanesi. Gerçekten çok düzgün çocuklar. Bugün mücadeleyi hiç bırakmadılar. Maçın, özellikle, ikinci periyodunun sonlarına doğru inanç olarak geriye gittik. Devre arası düzeltmeleri yaptık ve ikinci devre çok büyük mücadeleyle kontrolü tekrar aldık. Fenerbahçe Beko'ya çok saygı duyuyoruz, çok büyük bir Euroleague takımı. Onlara başarılar diliyorum. Bugün biz de kendi adımıza gerçekten tarihi bir galibiyet aldık. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Bütün Aliağa'ya hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Yavaş'ın, 'Yörüngesini şaşıran ben değilim' çıkışına Özel'den net yanıt

Yavaş'ın, "Yörüngesini şaşıran ben değilim" sözlerine Özel'den net yanıt

 İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın

İsrail'e giden gemiye Haydarpaşa Limanı'nda baskın

 Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

Dev maçta zafer Fenerbahçe'nin
Çorum'daki faciada korkunç detay: Patlamadan 45 dakika önce gaz sesi geliyordu

Doğaz gaz faciası resmen göz göre göre gelmiş
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 4 Kasım 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 4 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 4 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 4 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 4 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Hangi ilde Devlet Opera ve Bale Müdürlüğü bulunmaktadır? Bursa'da opera var mı, Bursa'da opera var mı, Samsun'da, Çanakkale'de, Edirne'de opera var mı Yusuf Güney uzayda yemek yedi mi? Uzayda yemek yiyen ilk insan kimdir? Topa vurduktan sonra faul olur mu, top ayaktan çıktıktan sonra penaltı olur mu? Mourinho ceza alacak mı, PFDK'ya sevk olacak mı? Malatya deprem mi oldu? İrem Çiçek kimdir? İrem Çiçek olayı nedir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.