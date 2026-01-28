Haberler

Aliağa Petkimspor'dan iki farklı performans

Aliağa Petkimspor'dan iki farklı performans
Güncelleme:
Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup 2. turda 4te 4 yaparak çeyrek finale kalmayı garantiledi. Ancak Basketbol Süper Ligi'nde son 5 maçında galibiyet alamadı ve ligde zorlu bir mücadele veriyor.

Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup 2. tur maçlarında yoluna yenilgisiz devam ederken, Basketbol Süper Ligi'nde ise oynadığı son 5 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sezon FIBA Europe Cup ve Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Aliağa Petkimspor, şu ana kadar iki kulvarda da farklı performansa imza attı. Europe Cup C Grubu'nda başlayan ve bir üst tura çıkan İzmir ekibi, şu anda yer aldığı 2. tur N Grubu'nda başarılı bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. 4te 4 ile yoluna devam eden lider Aliağa Petkimspor, iki maç kala çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Basketbol Süper Ligi'nde ise tam tersi bir performans sergileyen Özhan Çıvgın'ın öğrencileri, şu ana kadar ligde oynadığı 17 maçta sadece 5 galibiyet alabildi. Kümede kalma mücadelesi veren İzmir temsilcisi, son 5 maçında ise galibiyet yüzü göremedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
