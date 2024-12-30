Üye Girişi
Haberler
Aile Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'a verilen 4 yıl 6 aylık cezaya itiraz edecek
Bakanlık Narin davası için düğmeye bastı! Karara itiraz edecekler
DEM Parti İmralı heyeti: Önceki süreçlerden çok daha umutluyuz
Öcalan'la görüşen DEM Parti heyetinden yeni açıklama
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
İlk sıradaki il değişti! İşte Türkiye'nin en yoksul şehirleri
Rusya'dan dikkat çeken açıklama: Esad beceriksiz olduğu için iktidar değişti
Rusya'dan Esad'ı kaçtığına pişman edecek açıklama

Aliağa Petkimspor'da Kötü Gidişat Sürüyor

Aliağa Petkimspor'da Kötü Gidişat Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Basketbol Süper Ligi'nde son 7 maçında sadece 1 galibiyet alarak 11. sıraya gerileyen Aliağa Petkimspor, yeni bir sayfa açmak için çalışmalara başladı.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet elde ederken 6 kez de mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, son haftalarda gösterdiği performansla puan tablosunda alt sırala doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. İzmir ekibi, sezona iddialı bir giriş yaparak galibiyetle başlasa da daha sonra istikrarlı bir görüntü çizemedi ve ligdeki son 7 maçında sadece 1 kez kazanmayı başardı. Bu süreçte Türk Telekom, Tofaş, Bahçeşehir Koleji, Merkezefendi Basketbol, Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybederken, tek galibiyetini ise İzmir derbisi kapsamında oynadığı Karşıyaka Basketbol'a karşı aldı. Böylece Aliağa Petkimspor, aldığı bu başarısız sonuçlarla neticesinde puan tablosunda da 11. basmağa kadar geriledi. Başantrenör Burak Gören ve yardımcılarının kötü gidişatı durdurmak için hafta içinde yapacakları çalışmaları iyi bir şekilde değerlendirip, hafta sonu oynayacakları Büyükçekmece maçıyla birlikte de yeni bir sayfa açmak istediği ifade edildi.

İzmir ekibi, Basketbol Süper Ligi'ndeki 12 haftalık süreçte sadece 4 galibiyet alabildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Öğretmen adayları için tarihi karar! 2025'ten itibaren kalkıyor
img

Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda
img

İşte Serdar'ın yeni takımı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapan 25 kişi gözaltına alındı
Yılbaşı öncesi sapkın parti hazırlığı yapanlara operasyon
Ne ev ne de arsa! Latif Doğan kazandığı parayı bakın nereye yatırıyor
Ünlü türkücünün kazandığı parayı yatırdığı yer hayli enteresan
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi olaydan daha enteresan
Kocasını ve 3 çocuğunu bırakıp pastacıya kaçtı! Gerekçesi bomba
'Bana bir Audi'yi çok gördüler' diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
Kirasına yüzde 44 zam yapıldı! İşte Erbaş'ın ödeyeceği yeni meblağ
Erdoğan'ın 'Malum çevreleri çıldırtacak' dediği KIZILELMA bir ülkenin radarında
Erdoğan "Malum çevreleri çıldırtacak" demişti! Bir ülke daha kapıda
Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
Spor yapmak için stadyuma giden savcı görünce hemen telefona sarıldı

Son Dakika Haberleri

GÖZTEPE-MANİSA FK maçı CANLI, HD, donmadan izleme linki! Göztepe Manisa FK hazırlık maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Gassal 2. sezon ne zaman başlayacak? Serdal Adalı kimdir? Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? Su Burcu Yazgı Coşkun kimdir? Su Burcu Yazgı Coşkun kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster 2025 yılbaşı özel konukları kimler olacak? Yılbaşında İstanbul toplu taşıma sefer saatleri 2025: Metro, Marmaray, Metrobüs saat kaça kadar açık 1 Ocak İstanbul'da toplu taşıma ücretsiz mi? 1 Ocak Çarşamba metro, metrobüs, marmaray, otobüs seferleri ücretsiz mi olacak? Yarın (31 Aralık) okullar yarım gün mü? İstanbul'da yarın okullar saat kaçta kapanacak? 31 Aralık İstanbul topluma taşıma metro, metrobüs, marmaray ücretsiz mi? 31 Aralık okullar saat kaçta kapanacak? 31 Aralık okullar tatil mi? (İstanbul Valiliği açıklama) Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 30 Aralık döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.