Aliağa Petkimspor'da Kötü Gidişat Sürüyor

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde oynadığı son 7 maçta sadece 1 galibiyet elde ederken 6 kez de mağlubiyet üzüntüsü yaşadı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, son haftalarda gösterdiği performansla puan tablosunda alt sırala doğru hızlı bir şekilde ilerliyor. İzmir ekibi, sezona iddialı bir giriş yaparak galibiyetle başlasa da daha sonra istikrarlı bir görüntü çizemedi ve ligdeki son 7 maçında sadece 1 kez kazanmayı başardı. Bu süreçte Türk Telekom, Tofaş, Bahçeşehir Koleji, Merkezefendi Basketbol, Beşiktaş ve Galatasaray'a kaybederken, tek galibiyetini ise İzmir derbisi kapsamında oynadığı Karşıyaka Basketbol'a karşı aldı. Böylece Aliağa Petkimspor, aldığı bu başarısız sonuçlarla neticesinde puan tablosunda da 11. basmağa kadar geriledi. Başantrenör Burak Gören ve yardımcılarının kötü gidişatı durdurmak için hafta içinde yapacakları çalışmaları iyi bir şekilde değerlendirip, hafta sonu oynayacakları Büyükçekmece maçıyla birlikte de yeni bir sayfa açmak istediği ifade edildi.

İzmir ekibi, Basketbol Süper Ligi'ndeki 12 haftalık süreçte sadece 4 galibiyet alabildi. - İZMİR