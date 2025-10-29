Aliağa Petkimspor, CSM CSU Oradea'yı Yenerek Zirveye Yaklaştı
Aliağa Petkimspor, FIBA Europe Cup C Grubu'ndaki maçında evinde lider CSM CSU Oradea'yı 84-73 mağlup etti. Maçta Franke 24 sayıyla öne çıktı ve takım, grupta 3 haftada 2. galibiyetini elde etti.
SALON: Aliağa Belediyesi Enka
HAKEMLER: Zdenko Thomasovic (Slovakya), Ioannis Tsibouris (Yunanistan), Hendrik Laas (Estonya)
ALİAĞA PETKİMSPOR: Efianayi 16, Blumbergs 3, Mustafa Kurtuldum, Sajus 17, Scrubb 13, Franke 24, Utomi 1, Yunus Sonsırma, Troy Selim Şav 2, Floyd 8
CSM CSU ORADEA: Richard 17, Bropleh 9, Bandja Sy 12, Young 15, Nicolescu 3, Pridgett 9, Torok 2, Lottie 6
1'İNCİ PERİYOT: 21-18
İLK YARI: 42-33
3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-52
FIBA Europe Cup C Grubu'nda Aliağa Petkimspor evinde lider CSM CSU Oradea'yı mağlup etmeyi başardı: 84-73. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'nda tribünlerde Cumhuriyet coşkusunun yaşandığı maçta ilk periyot 21-18, ilk yarı 42-33, üçüncü periyot da 63-52 Aliağa Petkimspor'un üstünlüğüyle sonuçlandı. Petkimspor'da Franke 24 sayı attı. Bu skorla grupta 3 haftada 2'nci galibiyetine ulaşan, evinde 2'de 2 yapan Aliağa Petkimspor zirvede rakibini yakaladı.