Haberler

Aliağa Petkimspor, CSM Corona Brasov'u 85-74 Geçti

Aliağa Petkimspor, CSM Corona Brasov'u 85-74 Geçti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor, FIBA Avrupa Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında CSM Corona Brasov'u 85-74'lik skorla mağlup etti. Maç, Aliağa'daki ENKA Salonu'nda oynandı ve Aliağa Petkimspor, güçlü bir performans sergileyerek galibiyete ulaştı.

Salon: ENKA

Hakemler: Zoran Mitrovski (Kuzey Makedonya), Alija Ferevski (Kuzey Makedonya), Danilo Petkovic (Sırbistan)

Aliağa Petkimspor: Boran Güler 2, Efianayi 10, Franke 19, Blumbergs 14, Floyd 11, Kerem Soyuçaylı, Mustafa Kurtuldum 4, Utomi 6, Yunus Sonsırma 7, Troy Selim Şav 3, Sajus 9,

CSM Corona Brasov: Tutu 9, Fofana 13, Nikolic 7, Maciuca 15, Johnson 14, Petica, Lapuste 1, Jurca 2, Osborne 5, Antonescu, Shephard 8, Sorodoc,

1. Periyot: 22-16

Devre: 50-35

3. Periyot: 68-55

5 faulle çıkan: 36.31 Nikolic (CSM Corona Brasov)

Basketbol FIBA Avrupa Kupası'nın C Grubu ilk hafta maçında Aliağa Petkimspor, Romanya'nın CSM Corona Brasov'u 85-74 mağlup etti.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
Çatışmalar yeniden başladı! Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu

Komşu ülkenin en kritik binasını bu hale getirdiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
15 yaşındayken kaybolduğu sanılıyordu! Meğer ailesi 27 yıl boyunca odaya hapsetmiş

15 yaşındayken kayboldu sanılıyordu! Gerçek 27 yıl sonra ortaya çıktı
Şara, Putin'le görüşürken Esad bakın ne yaptı

Şara, Putin'le görüşürken Esad bakın ne yaptı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.