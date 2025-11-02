Haberler

Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece'yi Deplasmana Yenerek Geçti

Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece'yi Deplasmana Yenerek Geçti
Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-85 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta dikkat çeken performanslar sergileyen oyuncularla Aliağa, maçın 1. ve 3. periyotlarını önde tamamladı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkim Spor, deplasmanda karşılaştığı Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-85 mağlup etti.

Salon: Gazanfer Bilge

Hakemler: Hüseyin Çelik, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz

Onvo Büyükçekmece: Lecque 10, de Vries 16, Bruinsma 20, Muhammed Doğan Şenli 14, Johnson 2 Metin Türen, Pipes 18, Bandaogo 7 Yiğit Özkan 2

Başantrenör: Ozan Bulkaz

Aliağa Petkim Spor : Efianayi 11, Utomi 7, Floyd 2, Scrubb 16, Troy Selim Şav 1, Franke 23, Blumbergs 11, Yunus Emre Sonsırma 2, Sajus 16

Başantrenör: Özhan Çıvgın

Beş faulle çıkanlar: Floyd (Aliağa Petkimspor),Doğan Şenli (Büyükçekmece Basketbol)

1. Periyot: 19-18 (Aliağa Petkim Spor lehine)

Devre: 45-41 (Onvo Büyükçekmece lehine)

3. Periyot: 67-63 (Aliağa Petkimspor lehine) - İSTANBUL

