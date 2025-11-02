Aliağa Petkimspor, Büyükçekmece'yi Deplasmana Yenerek Geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkimspor, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-85 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta dikkat çeken performanslar sergileyen oyuncularla Aliağa, maçın 1. ve 3. periyotlarını önde tamamladı.
Salon: Gazanfer Bilge
Hakemler: Hüseyin Çelik, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Kerem Yılmaz
Onvo Büyükçekmece: Lecque 10, de Vries 16, Bruinsma 20, Muhammed Doğan Şenli 14, Johnson 2 Metin Türen, Pipes 18, Bandaogo 7 Yiğit Özkan 2
Başantrenör: Ozan Bulkaz
Aliağa Petkim Spor : Efianayi 11, Utomi 7, Floyd 2, Scrubb 16, Troy Selim Şav 1, Franke 23, Blumbergs 11, Yunus Emre Sonsırma 2, Sajus 16
Başantrenör: Özhan Çıvgın
Beş faulle çıkanlar: Floyd (Aliağa Petkimspor),Doğan Şenli (Büyükçekmece Basketbol)
1. Periyot: 19-18 (Aliağa Petkim Spor lehine)
Devre: 45-41 (Onvo Büyükçekmece lehine)
3. Periyot: 67-63 (Aliağa Petkimspor lehine) - İSTANBUL