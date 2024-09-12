Üye Girişi
Haberler

Aliağa Petkimspor, Bursaspor'la hazırlık maçında mağlup oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor, Bursaspor ile oynadığı hazırlık maçında 92-89'luk skorla mağlup oldu. Maçta Breein Tyree 31 sayıyla öne çıktı.

Aliağa Petkimspor, Bursaspor'la oynadığı hazırlık maçından 92-89'luk skorla mağlup ayrıldı.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir ekibi, bu çerçevede oynadığı hazırlık maçında Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Barış Spor Salonu'nda oynanan mücadelede ilk çeyrek 21-21 eşitlikle sona ererken, ikinci periyodu Aliağa Petkimspor 45-42 önde tamamlamayı başardı. Üçüncü çeyrek sonunda ise 67-60 geriye düşen İzmir ekibi, dördüncü periyotta da üstünlüğü ele geçiremeyince müsabakayı 92-89'luk skorla kaybetti.

Aliağa Petkimspor'da Breein Tyree 31 sayı - 5 asist, Peyton Aldridge 17 sayı - 8 ribaund, Wesley Van Beck 9 sayı - 9 asist, Bryson Williams 8 sayı - 4 ribaund, Troy Selim Şav 6 sayı - 3 ribaund ile mücadele etti. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Bursaspor Aliağa izmir Spor

Narin cinayeti soruşturmasında gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi

Narin cinayeti soruşturmasında önemli gelişme! Hepsi birden adliyeye sevk edildi

 Adliyeye sevk edildiler! Peki Narin Güran soruşturmasının 22 şüphelisi kim?

Düğümü onlar çözecek! Peki kim bu adliyeye sevk edilen 22 şüpheli?

 Narin'in cansız bedeninin bulunduğu derede 17 yıl önce Muhammed'in de cesedi bulunmuş

Narin'in bulunduğu dereden Muhammed'in de cesedini çıkarmışlar
Narin'in dışarıdaki abisi Baran Güran'dan suçlanan akrabaları için skandal savunma

Dışarıdaki abiden suçlanan akrabaları için skandal savunma
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Mehmet Sepil kimdir? Halk Tv konuğu Mehmet Sepil kaç yaşında, nereli? Mehmet Sepil biyografisi! 2 yaşındaki çocuğu balkondan attı! Üvey babaanne 2 yaşındaki çocuğu neden balkondan attı? Olay nerede oldu? Çocuğun sağlık durumu nasıl? Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak canlı izle! 12 Eylül Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak saat kaçta başlıyor, son bölüm ne oldu? Narin'in cesedinin bulunduğu derede 17 yıl önce bir çocuk cesedi daha bulunmuş! 17 yıl önce derede bulunan çocuk kim? Merkez Bankası Eylül ayı toplantısı ne zaman? MB Eylül ayı toplantısı hangi gün, faiz kararı ne zaman Eylül 2024? 2025 ÜÇ AYLAR NE ZAMAN? Recep, Şaban, Ramazan ayları ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2025 Dini günler takvimi! Tarihte bugün ne oldu? 12 Eylül tarihinde dünyada neler oldu? ReeV Fancy ne kadar? ReeV Fancy (Reeder) elektrikli araç satışa çıktı mı? ReeV Fancy özellikleri neler? İlk teslimat ne zaman? 12 Eylül bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 12 Eylül 1980'de ne oldu? 12 Eylül tarihinde neler yaşandı? 12 Eylül darbesi! Kuruluş Osman yeni sezon ne zaman başlıyor? ATV Kuruluş Osman 6. sezon hangi tarihte yayınlanacak?
title