Basketbol Süper Ligi'nde 5 galibiyet elde eden Aliağa Petkimspor, Beşiktaş'a konuk olacak.

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde son olarak evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor'u 94-74 yenerek oynadığı 7 maçta 5 galibiyet elde eden 4'üncü sıradaki Aliağa Petkimspor yarın aynı galibiyet sayısıyla bir basamak üstünde yer alan Beşiktaş'a konuk olacak.

BJK Spor Kompleksi'nde oynanacak 8'inci hafta karşılaşması saat 18.00'de başlayacak. İzmir temsilcisi, Beşiktaş'a seyircisi önünde ilk yenilgisini tattırmayı hedefliyor.