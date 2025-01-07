Aliağa Petkimspor, BCL Play-In'de Tarih Yazdı
Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabının ilk maçında İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımını 82-81 mağlup ederek seride 1-0 öne geçti. Bu, Aliağa Petkimspor'un tarihindeki ilk BCL Play-In galibiyeti.
Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in etabı ilk maçında Aliağa Petkimspor, İsrail'in Hapoel Netanel Holon takımını 82-81 yenerek seride 1-0 öne geçti ve tarihinde ilk kez bir BCL Play-In maçını kazandı.
Salon: Azerbaycan Bakü Spor Sarayı
Hakemler: Julio Anaya (Panama), Gatis Salins (Letonya), Gintaras Maciulis (Litvanya)
Aliağa Petkimspor : Damyean Dotson 10,Wesley Van Beck 24,DeWayne Russell 2, Bryson Williams 8, Breein Tyree 11, Troy Selim Sav,Yavuz Gültekin, Peyton Aldridge 11,Jaime Echenique 16
Başantrenör: Burak Gören
Hapoel Netanel Holon: İlyas Mitrou-Uzun 16, Mike Davis Jr 12, Jalen Adams 12, Yotam Hanochi 4, Michale Kyser 10, Dakarai Tucker 3, İdan Zalmanson 12, Netanel Artzi 8, Yiftah Ziv 4
Başantrenör: Guy Goodes
1. Çeyrek : 22-23(Hapoel Netanel Holon lehine)
Devre: 38-46 (Hapoel Netanel Holon lehine)
3. Çeyrek: 61-62 (Hapoel Netanel Holon lehine) - İZMİR