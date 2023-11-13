Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde 4. sırada yer alıyor

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ilk 7 haftada 5 galibiyet, 2 mağlubiyet elde ederek ligde 4. sırada yer aldı.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Manisa Büyükşehir'i mağlup ederek zirve iddiasını sürdürdü. İzmir temsilcisi, şu ana kadar oynadığı müsabakalarda P. Karşıyaka, Galatasaray, Samsunspor, Tofaş ve Manisa Büyükşehir'i mağlup ederek 5 galibiyete ulaşırken, sadece Bahçeşehir Koleji ve Merkezefendi Belediyesi Basket'e kaybetti. Bu sonuçlarla birlikte Aliağa Petkimspor, puan tablosunda 4. sıraya yükselirken, lider Fenerbahçe'nin ise 6 galibiyet, 1 yenilgisi bulunuyor. İzmir temsilcisi, gelecek hafta ise puan tablosunda bir üst basamağında yer alan Beşiktaş'a konuk olacak.

Öte yandan Aliağa Petkimspor, bu sezon evinde oynadığı maçları kazanarak iç sahada üst üste 4. galibiyetini elde etti. - İZMİR