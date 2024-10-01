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Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne Galibiyetle Başladı

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Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Aliağa Petkimspor, Polonya'nın King Szczecin takımını 85-70 yenerek turnuvaya galibiyetle başladı. Aliağa Petkimspor maçın ilk periyodunu 34-16, soyunma odasını ise 52-27 önde tamamladı.

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu ilk maçında Aliağa Petkimspor, konuk olduğu Polonya temsilcisi King Szczecin'i 85-70 yenerek organizasyona galibiyetle başladı.

Szczecin kentindeki Netto Arena'da oynanan müsabakanın ilk periyodunu 34-16 önde tamamlayan Aliağa Petkimspor, soyunma odasına da 25 sayı farkla 52-27 üstün gitti. Ev sahibi ekibin daha etkili olduğu üçüncü periyodu da 68-49 önde geçen İzmir temsilcisi, müsabakadan 85-70 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı 19'ar sayı ile tamamlayan Aliağa Petkimspor'da Wesley van Beck ile ev sahibi ekipte Przemyslaw Zolnierewicz müsabakanın en skorer isimleri oldu.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

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