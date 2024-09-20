Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi Finalinde PAOK ile Karşılaşıyor

Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde finale kalan Aliağa Petkimspor, yarın Yunan ekibi PAOK ile karşı karşıya gelecek. İzmir ekibi, rakibini mağlup etmesi halinde turnuvada normal sezonda mücadele etme hakkı kazanacak.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Şampiyonlar Ligi elemelerinde ilk karşılaşmasında Hollanda temsilcisi Heroes Den Bosch ile karşı karşıya geldi. Rakibini 92-72 mağlup eden İzmir ekibi, daha sonra da Fransız ekibi Cholet Basket'i 76-70 mağlup ederek finalde PAOK ile eşleşti. Bu zorlu mücadele yarın saat 21.30'da oynanacak. Karşılaşmayı kazanan ekip, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin normal sezonunda mücadele etme hakkı kazanacak.

Aliağa Petkimspor, yarınki müsabakayı kazanması halinde Unicaja (İspanya), Filou Oostende (Belçika) ve King Szczecin (Polonya) ile B Grubu'nda yer alacak.

Öte yandan İzmir ekibi, PAOK'a kaybetmesi durumunda ise FIBA Avrupa Kupası D Grubu'ndan yoluna devam edecek. - İZMİR