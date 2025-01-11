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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Yalova Basketbol Maçını Değerlendirdi

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Yalova Basketbol Maçını Değerlendirdi
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Aliağa Petkimspor, Yalova Basketbol'u 93-65 yenerek ligde önemli bir galibiyet elde etti. Başantrenör Burak Gören, takımının performansından memnun olduğunu belirtti ve Avrupa Kupası'ndaki hedeflerine odaklandıklarını söyledi.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, Yalova Basketbol maçının ardından yaptığı açıklamada, kötü mağlubiyetler aldıkları bir dönem geçirdiklerini belirterek, "Galibiyet bizim için çok önemliydi. Tekrar orta üst grubu yakalayabilmek adına çok ciddi oynadık. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum" dedi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndin 13. haftasında evinde karşılaştığı Yalova Basketbol'u 93-65 yenen Aliağa Petkimspor'da Başantrenör Burak Gören, maçın ardından açıklamalarda bulundu. 2 gün önce Azerbaycan Bakü'de hem zihinsel hem fiziksel olarak çok yorucu bir maç oynamalarına rağmen çok hazır ve olduklarını belirten Gören, "Bunu hiç bir zaman mazeret olarak ortaya kaymadık ama ilk kez Avrupa kupası oynayan bir takımız. Bunun zorluklarını yaşıyoruz. Son dönemde hem fiziksel hem de zihinsel olarak çıkıştaydık. Ondan sonra bir düşüş bekliyorduk ama şu anda tekrardan bir çıkış yakaladık. Ligde galibiyet bizim için çok önemliydi. Tekrar orta üst grubu yakalayabilmek adına çok ciddi oynadık. 2 gün önce Azerbaycan Bakü'de hem zihinsel hem fiziksel olarak çok yorucu bir maç oynamamıza rağmen buraya çok hazır ve dinç geldik. Oyunun başından itibaren de çok sert ve tempolu oynadık. Aslında maçın ilk yarısında maçı bitirdik. İkinci yarıda da Salı günü Macaristan'da oynayacağımız maçı düşünmeye başladık. Oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Avrupa kupasıyla alakalı olarak Holon takımı çok tecrübeli bir takım dolayısıyla çok zorlu bir maç bizi bekliyor. Bütün gücümüzle oraya hazırlanacağız. Macaristan'da galip gelerek tarihimizde ilk defa son 16'ya kalmak istiyoruz. Bu da bizim için çok tarihi bir başarı olacak. Şu andan itibaren tüm konsantrasyonumuz oraya yönelik" ifadeleri kullandı.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi Play-In turundaki ilk maçında temsilcimiz Aliağa Petkimspor, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaştığı İsrail ekibi Hapoel Holon'u 82-81 mağlup ederek seride 1-0 öne geçmişti

Son 16 turu kapısını aralayan temsilcimiz, Hapoel Holon'la 14 Ocak Salı günü Macaristan'da oynayacağı ikinci maçı da kazanması halinde adını Son 16 turuna yazdıracak. Maçı Holon'un kazanması durumunda ise Son 16 biletinin kime gideceği, 22 Ocak'ta yine Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de oynanacak 3. maçın ardından belli olacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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