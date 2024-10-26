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Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören: 'Küçük Hatalar Kazanmamızı Engelledi'

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören: 'Küçük Hatalar Kazanmamızı Engelledi'
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Aliağa Petkimspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında A. Efes'e 85-79 mağlup oldu. Başantrenör Burak Gören, maç sonrası açıklamalarında takımının mücadele ruhunu koruduğunu, ancak son anlarda yaptıkları küçük hataların galibiyeti engellediğini belirtti.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, maçın sonunda yaptıkları küçük hataların galibiyeti engellediğini söyledi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 4. haftasında evinde A. Efes'e 85 -79'luk skorla mağlup olan Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, karşılaşmanın ardından açıklamada bulundu. Gören, "Tüm maç boyunca savaşmayı ve mücadeleyi bırakmadık. Enerjinin düştüğü anlarda kenardan gelen oyuncularımızdan iyi reaksiyon aldık. Maçın sonunda küçük hatalar kazanmamızı engelledi. Üzgünüz, bazen kaybederken de çok şeyler kazanabilirsin. Bugünü böyle değerlendiriyorum. Değerli rakibimiz Efes'i galibiyetlerinden ötürü kutlarım" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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