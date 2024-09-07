Üye Girişi
Haberler

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören: Hedefimiz Basketbol Şampiyonlar Ligi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, yeni sezon öncesi takımın hedefinin Basketbol Şampiyonlar Ligi olduğunu söyledi. Gören, hazırlık döneminin önemine vurgu yaparak, takımın yapısını iyileştirmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Aliağa Petkimspor Başantrenörü Burak Gören, hedeflerinin Basketbol Şampiyonlar Ligi olduğunu söyledi.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor'da Başantrenör Burak Gören, yeni sezonun başlamasına kısa bir süre kala takımdaki son durumu İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine değerlendirdi. Hazırlık döneminin çok önemli olduğunu vurgulayan Gören, "Her sezon olduğu gibi hazırlık dönemi bizim için çok önemli. Çünkü biz düzenli bir basketbol oynamaya çalışan bir ekibiz. Geçmiş yıllarda da çalıştığım tüm takımlarda bu durum böyle oldu. Dolayısıyla hazırlık döneminde oyuncu seçimine dikkat etmeye ve özen göstermeye gayret ediyoruz" dedi.

"Tüm ekibimle birlikte iyi bir çalışma dönemindeyiz"

Takımın yapısına dair çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Burak Gören, "Oynayacağımız düzenler, sistemin yapılandırılması ve takımı iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu dönemde de bir yandan hem kuvvet çalışmaları yaparken, bir yandan basketbolla alakalı antrenmanlar yaparken bir yandan da hazırlık maçını oynamak zorundayız. Çünkü 17 Eylül'de Avrupa Kupası elemeleri de oynayacağız. Dolayısıyla daha önceki yıllardan farklı tarafı hem evet iyi çalışıyoruz ama farklı tarafı da olması gerektiğinden biraz daha önce hazır olmamız gerekiyor. Bununla alakalı tüm ekiple birlikte iyi bir çalışma dönemindeyiz" diye konuştu.

Aliağa Petkimspor'daki hedeflerine yönelik de açıklamalarda bulunan Gören sözlerini şöyle noktaladı:

"Hedefler hiçbir zaman bitmez. Bizler sahip olduğumuz şeyleri her zaman bir sonraki aşamaya götürmek isteyen insanlarız ve bu konuyla alakalı çok çalışıyoruz. Ama gerçekçi hedefler koymamız gerekiyor. Tabii ki öncelikle Avrupa'da oynayacağımız grup elemesinde istediğimiz sonucu alarak Aliağa'yı, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek istiyoruz. İkinci hedefimizde istikrarlı bir yapı oluşturmak. Benim buradaki dördüncü sezonum. Dördüncü sezon içerisinde en alttan başlayarak yukarıya doğru bir hareketimiz var. İvmeyi bozmadan ligin konuşulan, ses getiren takımlarından biri olmak, play-off oynamak ve Türkiye Kupası'nda son sekiz arasında yer almak gelecek sezonki en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Güncel Aliağa Spor

Kahramanmaraş'ta 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

Kahramanmaraş'ta şiddetli deprem! Sarsıntı birçok ilde hissedildi

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu

Erdoğan'ın imzasıyla 16 kişinin mal varlığı donduruldu! İşte o isimler

 Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası: Milyonlarca dolarlık alacağımı sildirtti

Sezgin Baran Korkmaz'dan çok konuşulacak Soylu iddiası
İsrail sanki çocuk kandırıyor! Türk aktivist bu yüzden öldürülmüş

Sanki çocuk kandırıyorlar! Türk aktivist bu yüzden öldürülmüş
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İzmir su kesintisi sorgulama! 7 Eylül İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi sorgulama! 7 Eylül ASKİ su kesintisi olan yerler neresi? Ankara su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? İstanbul su kesintisi sorgulama! 7 Eylül İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? İstanbul su kesintisi nereden öğrenilir, neresi aranır? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 7 Eylül Masterchef'te potaya kim girdi? Masterchef 7 Eylül yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Cengiz Han filmi nerede çekildi? Cengiz Han filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Gönül Dağı 143. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı full HD bölüm izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Gönül Dağı 143. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! KIZILCIK ŞERBETİ YENİ FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 3. sezon fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 7 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title