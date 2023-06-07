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Aliağa Petkimspor, başantrenör Burak Gören'le devam edecek

Aliağa Petkimspor, başantrenör Burak Gören'le devam edecek

Spor Haberleri

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, başantrenör Burak Gören ile yola devam edecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, başantrenör Burak Gören ile yola devam edecek.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Hocamız evinde, her zamanki yerinde. Hocamız Burak Gören ile ortak hedefler doğrultusunda anlaşıp 'Yola devam!' diyoruz! Kulübümüze ve tüm Aliağalı basketbol sevdalılarına hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

Basketbol Süper Ligi basketbol Sigorta Türkiye Spor Haberler

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