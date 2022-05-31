Aliağa Petkimspor, başantrenör Burak Gören'le mukavele yeniledi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aliağa Petkimspor, başantrenör Burak Gören'le mukavele yeniledi

AA - Ali Korkmaz - Spor
 - Güncelleme:
Aliağa Petkimspor, başantrenör Burak Gören'le mukavele yeniledi

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, başantrenör Burak Gören'in sözleşmesini 2023-2024 sezonu bitimine kadar uzattı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, başantrenör Burak Gören'in sözleşmesini 2023-2024 sezonu bitimine kadar uzattı.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Burak Gören ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonunda mevcut sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşma sağladık. Birlikte hedefe yolculuğumuza daha güçlü bir şekilde devam!" ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon başantrenör Can Sevim'le yollarını ayırdıktan sonra Burak Gören'le anlaşan Aliağa Petkimspor, ligde kalmayı başarmıştı.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Basketbol Süper Ligi Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title