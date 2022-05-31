Aliağa Petkimspor, başantrenör Burak Gören'le mukavele yeniledi - Haberler

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, başantrenör Burak Gören'in sözleşmesini 2023-2024 sezonu bitimine kadar uzattı.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Burak Gören ile gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sonunda mevcut sözleşmesinin 2023-2024 sezonu sonuna kadar uzatılması konusunda anlaşma sağladık. Birlikte hedefe yolculuğumuza daha güçlü bir şekilde devam!" ifadeleri kullanıldı.

Bu sezon başantrenör Can Sevim'le yollarını ayırdıktan sonra Burak Gören'le anlaşan Aliağa Petkimspor, ligde kalmayı başarmıştı.