Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, başantrenör Burak Gören'in sözleşmesini uzattı.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Koçumuz Burak Gören evinde, her zamanki yerinde. Burak Gören ile ortak hedefler doğrultusunda anlaşıp 'Yola devam.' diyoruz. Kulübümüze ve tüm Aliağalı basketbol sevdalılarına hayırlı olsun." ifadelerine yer verildi.