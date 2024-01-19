Üye Girişi
Haberler

Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek

Güncelleme:
Abone Ol

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. İzmir temsilcisi, evindeki maçlarda başarılı bir performans sergileyerek moral bulmak istiyor.

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Pınar Karşıyaka'ya 90-74 mağlup olan Aliağa Petkimspor yarın 17'nci hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Enka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak.

Bu sezon evinde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan İzmir temsilcisi, Bahçeşehir engelini aşarak moral bulmak istiyor. Petkimspor ligde 16 maçta 8 galibiyetle 6'ncı sırada, İstanbul temsilcisi ise 7 galibiyetle 11'inci basamakta yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Bahçeşehir Aliağa İzmir Maç Basketbol İzmir Süper Lig İstanbul Spor Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title