Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek
Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. İzmir temsilcisi, evindeki maçlarda başarılı bir performans sergileyerek moral bulmak istiyor.
İZMİR,
BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Pınar Karşıyaka'ya 90-74 mağlup olan Aliağa Petkimspor yarın 17'nci hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Enka Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.30'da başlayacak.
Bu sezon evinde oynadığı 7 maçın 6'sını kazanan İzmir temsilcisi, Bahçeşehir engelini aşarak moral bulmak istiyor. Petkimspor ligde 16 maçta 8 galibiyetle 6'ncı sırada, İstanbul temsilcisi ise 7 galibiyetle 11'inci basamakta yer alıyor.