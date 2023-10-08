Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ne mağlup oldu

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ne deplasmanda 91-80 mağlup oldu. Antrenör Burak Gören, takımın bireysel ve takım performansının düşük olduğunu belirtti.

Basketbol Süper Ligi'nde sezona evinde Pınar Karşıyaka'yı yenerek başlayan Aliağa Petkimspor, ilk deplasman maçında Bahçeşehir Koleji'ne 91-80 mağlup oldu. Karşılaşmada bireysel oyuncu ve takım performansı olarak rakiplerinin çok gerisinde kaldıklarını söyleyen Antrenör Burak Gören, "Buna basit top kayıplarını da ekleyince mental olarak oyundan çabuk düştük. Hatalarımızı çalışmaya devam edeceğiz" dedi.