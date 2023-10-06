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Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak

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Spor Haberleri

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji ile ikinci hafta mücadelesinde karşılaşacak.

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona son finalist Pınar Karşıyaka'yı evinde 81-69 yenerek iyi başlayan Aliağa Petkimspor yarın ikinci hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji deplasmanına çıkacak. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Bahçeşehir Koleji ilk hafta Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 90-88 mağlup olmuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Pınar Karşıyaka basketbol Spor Haberler

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