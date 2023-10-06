Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak
- Güncelleme:
Spor Haberleri
Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nde Bahçeşehir Koleji ile ikinci hafta mücadelesinde karşılaşacak.
İZMİR,
BASKETBOL Süper Ligi'nde sezona son finalist Pınar Karşıyaka'yı evinde 81-69 yenerek iyi başlayan Aliağa Petkimspor yarın ikinci hafta mücadelesinde Bahçeşehir Koleji deplasmanına çıkacak. Ülker Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 13.00'te yapılacak. Bahçeşehir Koleji ilk hafta Manisa Büyükşehir Belediyespor'a 90-88 mağlup olmuştu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor