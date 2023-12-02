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Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes'i ağırlıyor

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Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes'i ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde son iki maçını kaybetmesine rağmen 9 haftada 5 galibiyetle Play-Off hattındaki yerini koruyan Aliağa Petkimspor yarın güçlü rakibi Anadolu Efes'i ağırlayacak. Aliağa Belediyesi Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak. Bilet fiyatları öğrenci 50, tam 100 TL olarak açıklandı. Euroleague'in güçlü ekibi Anadolu Efes ligde 9 maçta 8 galibiyetle Fenerbahçe'yle birlikte zirveyi paylaşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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