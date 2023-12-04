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Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes'e uzatmada yenildi

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Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes karşısında uzatmaya giden maçta mağlup oldu. Maçta gösterdikleri performansla gurur duyan Aliağa Petkimspor, ligde Play-Off hattındaki yerini koruyor.

İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde güçlü rakibi Anadolu Efes önünde 18 sayılık mağlubiyetten dönen Aliağa Petkimspor maçı uzatmaya taşımayı başarsa da yenilgiden kurtulamadı. Euroleague'in iddialı ekibi Anadolu Efes karşısında evinde ilk yarıyı 16 sayı farkla geride tamamlayıp son periyotta geri dönmeyi başaran Petkimspor, 84-84'le maçı uzatmaya taşıdı.

Uzatma bölümünde rakibine 101-92 teslim olan Aliağa ekibi üst üste üçüncü, bu sezon evindeki 5'inci maçta ise ilk mağlubiyetini aldı. Antrenör Burak Gören, mağlubiyete rağmen oyuncularının gösterdiği performansla gurur duyduğunu söyledi. Aliağa Petkimspor ligde 10 maç sonunda 5 galibiyet, 5 mağlubiyetle Play-Off hattındaki yerini koruyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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