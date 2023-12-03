Aliağa Petkimspor, Anadolu Efes'e uzatmada yenildi

ALİAĞA,

SALON: Enka

HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Mehmet Serdar Ünal, Kerem Yılmaz

ALİAĞA PETKİMSPOR: Thomas 10, Zoriks 14, Yunus Emre Sonsırma 11, Simmons 5, Aldridge 14, Emre 3, Efianayi 18, Mahir Ağva 14, Yavuz 3, Tayfun Erülkü

ANADOLU EFES: Beaubois 27, Erten Gazi 13, Hollatz 9, Erkan Yılmaz 11, Jones 6, Emre Melih, Thompson 20, Burak Can Yıldızlı, Ercan Osmani 4, Daum 11

1'İNCİ PERİYOT: 17-26

İLK YARI: 35-51

3'ÜNCÜ PERİYOT: 55-68

NORMAL SÜRE: 84-84

Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor üst üste üçüncü mağlubiyetini güçlü rakiplerinden Anadolu Efes'e evinde ilk yarısını 16 sayı farkla geride tamamladığı, normal süresi 84-84 biten maçta uzatmada 101-92 yenilerek aldı.

Enka Spor Salonu'ndaki karşılaşmada Anadolu Efes ilk periyodu 26-17 önde tamamladı. İkinci periyotta farkı 16 sayıya çıkaran konuk ekip devre arasına 51-35 önde üstün girdi. Üçüncü periyot 68-55 Anadolu Efes lehine geçildi. Petkimspor son periyoda 9-0'lık seriyle başladı. Ev sahibi bitime 6 saniye kala Zoriks'in 3 serbest atışıyla skoru 84-84'e getirdi. Mola alan Efes topu 5 saniyede kenardan oyuna sokamayınca son hücum fırsatı Petkim'e geçti ancak Ertan Gazi, Zoriks'in elinden topu çalınca normal süre 84-84 bitti. Uzatma bölümünün başında Ercan Osmani, Erkan Yılmaz ve Thompson'la sayılar bularak 7 sayılık farkla öne geçen Anadolu Efes, salondan 101-92 galip ayrıldı. Beaubois'in 27 sayı attığı Anadou Efes'te yeni transfer Mike Daum 11 sayıyla oynadı. Ligde art arda 5'inci maçını da kazanıp 10 haftada 9 galibiyete ulaşan Anadolu Efes, derbide Beşiktaş'a yenilerek 8 galibiyette kalan Fenerbahçe Beko'yu geçerek liderlik koltuğuna kuruldu. Petkimspor ise 5 galibiyette kaldı.