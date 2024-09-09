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Aliağa Petkimspor, altyapı oyuncularıyla sözleşme imzaladı

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Aliağa Petkimspor, altyapı oyuncuları Yiğit Gökay Kaba ve Demir Acar Konuk ile profesyonel sözleşme imzaladığını duyurdu. İzmir ekibi, kadrosunu yapılandırma çalışmalarına devam ediyor.

Aliağa Petkimspor, altyapı oyuncularından Yiğit Gökay Kaba ve Demir Acar Konuk ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, yeni sezon öncesi kadrosunu yapılandırma çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Dış transferde DeWayne Russell, Breein Tyree, Wesley Van Beck, Jaime Echenique, Troy Selim Şav, Meriç Kuntker, Bryson Williams, Mustafa Kurtuldum, Kılıçarslan Şenkahya ve Jordan Wright kadrosuna katan İzmir ekibi, şimdi de altyapısında yer alan Yiğit Gökay Kaba ve Demir Acar Konuk ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen U18 Milli Takımı oyuncumuz Yiğit Gökay Kaba ve BGL takımı oyuncumuz Demir Acar Konuk ile profesyonel sözleşme imzalayarak, A takım kadromuza dahil ettik. Kendilerine profesyonel kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Basketbol Güncel Aliağa izmir Spor

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