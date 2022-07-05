Aliağa Petkimspor, ABD'li Peyton Aldridge'in sözleşmesini uzattı - Haberler

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Aliağa Petkimspor, ABD'li Peyton Aldridge'in sözleşmesini uzattı

AA - Ali Korkmaz - Spor
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Aliağa Petkimspor, ABD'li Peyton Aldridge'in sözleşmesini uzattı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Peyton Aldridge'in gelecek sezon da takımda mücadele edeceğini bildirdi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, Peyton Aldridge'in gelecek sezon da takımda mücadele edeceğini bildirdi.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "ABD'li oyuncumuz Peyton 'The Gladiator' Aldridge ile önümüzdeki sezonda da birlikte Aliağa'da olmaya devam ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'de daha önce Bahçeşehir Koleji forması da giyen 26 yaşındaki forvet, 2021-2022 sezonu başında Aliağa Petkimspor'a transfer olmuştu.

AA / Ali Korkmaz - Spor

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