Aliağa Petkimspor, ABD'li Khyri Thomas'la anlaştı
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Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li Khyri Thomas'la anlaşma sağladı. Thomas, şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynayan bir oyuncudur.
Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li Khyri Thomas'la anlaştı.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Khyri Thomas. NBA patentli Birleşik Amerikalı oyuncu Khyri Thomas, 'birlikte hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.
Türkiye'de daha önce kısa süre TOFAŞ'ta forma giyen 27 yaşındaki basketbolcu şutör gard ve kısa forvet pozisyonlarında oynuyor.
Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor