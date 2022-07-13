Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu Omar Prewitt'i transfer etti ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li forvet Omar Prewitt'le anlaştı. ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li forvet Omar Prewitt'le anlaştı. Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Almanya temsilcisi Brose Bamberg forması giyen Omar Prewitt, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi. 27 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de daha önce Banvit'te forma giymişti. AA / Ali Korkmaz - Spor Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu Omar Prewitt'i transfer etti - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.