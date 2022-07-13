Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu Omar Prewitt'i transfer etti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu Omar Prewitt'i transfer etti

AA - Ali Korkmaz - Spor
Aliağa Petkimspor, ABD'li basketbolcu Omar Prewitt'i transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li forvet Omar Prewitt'le anlaştı.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li forvet Omar Prewitt'le anlaştı.

Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Almanya temsilcisi Brose Bamberg forması giyen Omar Prewitt, birlikte hedefe yolculuğumuz için aramıza katıldı." ifadelerine yer verildi.

27 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de daha önce Banvit'te forma giymişti.

AA / Ali Korkmaz - Spor

Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title