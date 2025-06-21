Aliağa Petkimspor'a Yeni Yardımcı Antrenörler Atandı

Aliağa Petkimspor'a Yeni Yardımcı Antrenörler Atandı
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Aliağa Petkimspor, yardımcı antrenörlük görevine Mustafa Mavili ve Arca Yıldırım'ı atadı. Başantrenör Özhan Çıvgın ile yapılan 2 yıllık sözleşmenin ardından, yeni yardımcı antrenörler kulübün resmi sosyal medya hesabından duyuruldu.

Aliağa Petkimspor'da yardımcı antrenörlük görevine Mustafa Mavili ile Arca Yıldırım getirildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor, Başantrenör Özhan Çıvgın ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştı. İzmir ekibi, yardımcı antrenörlük görevine de Mustafa Mavili ve Arca Yıldırım'ı getirildiği açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "2025–2026 sezonunda Başantrenörümüz Özhan Çıvgın'ın yardımcı antrenörlük görevlerini üstlenecek olan Mustafa Mavili ve Arca Yıldırım, 'Birlikte Hedefe' yolculuğumuz için aramıza katıldı" denildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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