Aliağa Petkimspor'a 1 galibiyet yetiyor

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'ndeki galibiyet sayısını 12'ye yükselterek küme düşme korkusunu sonlandırmak istiyor.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, bu sezon zaman zaman inişli-çıkışlı bir performans sergilese de, alt sıralardan kurtulmayı başaramadı. İzmir temsilcisinin geçtiğimiz hafta sonu oynayacağı Fenerbahçe Beko maçı, sarı-lacivertli ekibin THY Avrupa Ligi'ndeki müsabakası nedeniyle ertelenmişti. Bir maçı eksik olan Aliağa Petkimspor, 11 galibiyetle düşme hattının iki basamak üstü olan 13. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, ligin bitimine 3 maç kala bir galibiyet alıp ligde kalmayı garantilemek istiyor.

Petkimspor bu süreçte zirve mücadelesi veren Fenerbahçe Beko, ligde kalma mücadelesi veren Gaziantep Basketbol ve yine zirve yarışı veren Türk Telekom ile karşı karşıya gelecek. - İZMİR