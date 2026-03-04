Aliağa Futbol, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek
Aliağa Futbol, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nda son hafta maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Aliağa, 3 maçta galibiyet alamayarak 1 puanla 6. sırada bulunuyor.
Aliağa Futbol, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun 4. ve son haftasında yarın sahasında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile karşılaşacak.
İzmir'deki Aliağa Atatürk Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Maçı hakem Erdem Mertoğlu, yönetecek.
B Grubu'nda 3 maçta henüz galibiyet alamayan Aliağa Futbol, 1 puanla 6. sırada yer alıyor. Üç maçta 4 gol atan Aliağa Futbol, kalesinde 13 gol gördü.
İzmir temsilcisinde kaleci Ahmet Pekgöz, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Gençlerbirliği ise grupta 2 galibiyet ve 1 beraberlik sonucu 7 puanla 3. sırada yer alıyor.
Nesine 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Aliağa Futbol, 26 maçta 16 galibiyet ve 5 beraberlik sonucu topladığı 53 puanla 4. sırada bulunuyor.