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Aliağa Futbol Teknik Direktörü Hakan Şapçı'ya Plaketli Veda Töreni

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TFF 3. Lig 1. Grup'ta üst üste 4 beraberlikle zirveden ikinci sıraya gerileyen Aliağa Futbol'da teknik direktör Hakan Şapçı'ya plaketli veda töreni düzenlendi. Şapçı, 4 yıldır çalıştığı kulüpten plaketle ayrıldı.

İZMİR,

TÜRKİYE'de profesyonel liglerin bu sezon tek namağlup takımı olmasına rağmen TFF 3'ncü Lig 1'inci Grup'ta üst üste 4 beraberlikle zirveden ikinci sıraya gerileyen Aliağa Futbol'da yolların ayrıldığı teknik direktör Hakan Şapçı'ya plaketli veda töreni düzenlendi. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'de şampiyonluğa taşıdığı sarı-siyahlıları bu sezon da 136 takım arasında tek namağlup ekip yapan Hakan Şapçı, 4 yıldır çalıştığı kulübünden plaketle ayrıldı. Futbol Şube Sorumlusu Turgay Mete, Şapçı'ya emekleri için plaket verip teşekkür ederek vedalaştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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