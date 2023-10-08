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Aliağa Futbol, Talasgücü Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta lider Aliğa Futbol, evinde Talasgücü Belediyespor'u da farklı geçti ve zirvedeki yerini korudu: 3-0. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki maçın gollerini 10 ve 77'nci dakikalarda Emirhan ile 86'ncı dakikada Enes attı. Bu skorla Aliağa 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle puanını 13'e çıkardı.