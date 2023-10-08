Aliağa Futbol, Talasgücü Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta lider Aliğa Futbol, evinde Talasgücü Belediyespor'u da farklı geçti ve zirvedeki yerini korudu: 3-0. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki maçın gollerini 10 ve 77'nci dakikalarda Emirhan ile 86'ncı dakikada Enes attı. Bu skorla Aliağa 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle puanını 13'e çıkardı.
STAT: Aliağa Atatürk
HAKEMLER: Metin Ateş, Arzu Görgün, Ömer Yasin Gezer
ALİAĞA FUTBOL: Ahmet Pekgöz - Oktay, Kadir, Ahmet Uzun (Dk. 61 Hakan), Emirhan (Dk. 79 Yasin), Seçim Can (Dk. 73 Enes), Berkay, Oğuzhan (Dk. 87 Mithat), Doğukan, Sinan (Dk. 87 Hasan), Mehmet Fuat
TALASGÜCÜ BELEDİYESPOR: Çağrı Can - Enes (Dk. 46 Erkan), Mahmuthan Samet, Ercan, Oğuzhan (Dk. 46 Berkay), Akın (Dk. 75 Ramazan), Ahmet Şahbaz, Canberk (Dk. 75 Murat Karadeniz), Taylan, Mert, Süleyman (Dk. 87 Furkan)
GOLLER: Dk. 10 ve 77 Emirhan, Dk. 86 Enes (Aliağa Futbol )
SARI KARTLAR: Ercan, Canberk (Talasgücü Bld), Kadir (Aliağa Futbol )
TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta lider Aliğa Futbol, evinde Talasgücü Belediyespor'u da farklı geçti ve zirvedeki yerini korudu: 3-0. Aliağa Atatürk Stadı'ndaki maçın gollerini 10 ve 77'nci dakikalarda Emirhan ile 86'ncı dakikada Enes attı. Bu skorla Aliağa 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlikle puanını 13'e çıkardı.