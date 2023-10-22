Aliağa Futbol Takımı 6'da 6 Yaptı

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta Aliağa Futbol fırtınası esiyor. Bu sezon adını profesyonel liglere yazdıran İzmir ekibi oynadığı 7 maçın 6'sını kazanıp namağlup liderliğini sürdürdü. Son olarak dün evinde Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü'nü 2-1'le geçen İzmir ekibi 6'da 6 yaptı. Sadece ilk hafta Kepezspor'la berabere kalan Aliağa FK; Edirnespor, İnegöl Kafkas, Karabük İY, Talasgücü, 52 Orduspor ve Sinopspor maçlarını kayıpsız geçerek çok iyi bir pefromans ortaya koydu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor