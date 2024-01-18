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Aliağa Futbol, Mustafa Saymak ve Berke Bıyık'ı transfer etti

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup takımlarından Aliağa Futbol, orta saha oyuncusu Mustafa Saymak ve kanat oyuncusu Berke Bıyık'ı transfer etti.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta namağlup ikinci basamakta yer alan Aliağa Futbol, iki transfere birden imza attı. İzmir ekibi son olarak 1'inci Lig'de Bandırmaspor forması giyen orta saha Mustafa Saymak ile, 2'nci Lig takımı Bucaspor 1928'le yollarını ayıran kanat oyuncusu Berke Bıyık'la sözleşme imzaladı. Yapılan resmi açıklamada, "Kulübümüz, 2023-24 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında orta saha oyuncusu Mustafa Saymak ve kanat oyuncusu Berke Bıyık'ı kadrosuna kattı" denildi. Öte yandan Aliağa FK, 26 yaşındaki golcüsü Selim Can Koç'la yollarını ayırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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