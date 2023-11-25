Aliağa Futbol liderlik mücadelesine devam ediyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup lideri Aliağa Futbol, Ayvalıkgücü Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. Diğer gruplarda da önemli maçlar oynanacak.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta namağlup lider Aliağa Futbol, yarın deplasmanda 3'üncü sırada yer alan Ayvalıkgücü Belediyespor'la kozlarını paylaşacak. Ayvalık Hüsnü Uğural Stadı'ndaki randevu saat 14.00'te başlayacak. 2'nci Grup lideri Turgutluspor, aynı saatte Amasya FK deplasmanında 4'te 4 hedefiyle ter dökecek.

3'üncü Grup'ta zirve takipçisi Kuşadasıspor, 4'üncü sıradaki Erbaaspor'a konuk olacak. Averajla Play-Off hattının bir basamak altında yer alan Bornova 1877, alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Akhisarspor'u ağırlayacak. 4'üncü Grup'ta düşme hattında yer alan Balıkesirspor ise evinde lider Adana 1954 ile karşılaşacak. Tüm maçlarda ilk düdük saat 14.00'te çalacak.