Aliağa Futbol liderlik mücadelesine devam ediyor

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup lideri Aliağa Futbol, deplasmanda Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak. Diğer maçlarda ise Efeler 09 SFK, Silifke Belediyespor'u ağırlayacak; Turgutluspor, Sapanca Gençlikspor'a konuk olacak; Bornova 1877, Kuşadasıspor ile mücadele edecek; Akhisarspor, Sivas Dört Eylül ile deplasmanda karşılaşacak; Balıkesirspor ise Çankayaspor'u ağırlayacak.

İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta geçen hafta evinde Malatya Arguvanspor'la 1-1 berabere kalmasına rağmen namağlup liderliğini sürdüren Aliağa Futbol yarın deplasmanda düşme hattındaki Tarsus İdmanyurdu ile karşılaşacak. Tarsus Burhanettin Kocamaz Stadı'ndaki 10'uncu hafta mücadelesi saat 14.00'te başlayacak. Deplasmanda 4'te 4 yaparak 2'nci Grup'un yeni lideri olan Efeler 09 SFK, Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda tehlikeli bölgeden uzaklaşma hedefindeki Silifke Belediyespor'u konuk edecek. Zirve yarışında 3'üncü sırada yer alan Turgutluspor, son sıradaki Sapanca Gençlikspor'a konuk olacak.

3'üncü Grup'ta son 3 karşılaşmadan 2 puan çıkaran 14 puanlı 5'inci sıradaki Bornova 1877, zemin bakımı tamamlanan Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda 20 puanı bulunan zirve takipçisi Kuşadasıspor'la kozlarını paylaşacak. Düşme hattının 7 puan ve 1 basamak üzerinde yer alan 8 puanlı Akhisarspor, deplasmanda son sıradaki -2 puanlı Sivas Dört Eylül ile karşılaşacak. 4'üncü Grup'ta Teknik Direktör Mehmet Demirtaş'ın istifa ettiği düşme hattındaki Balıkesirspor, 4'üncü sıradaki Çankayaspor'u ağırlayacak. Tüm maçlarda ilk düdük 14.00'te çalacak.