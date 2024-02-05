Aliağa Futbol, liderlik koltuğunu kaybetti

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta haftalar boyunca liderlik koltuğunda oturduktan sonra zirveyi Kepezspor'a kaptıran Aliağa Futbol, son 4 maçından beraberlikle ayrılarak 8 puan kaybetti. Halen profesyonel liglerin namağlup tek takımı olan İzmir temsilcisi ilk yarının son haftasında deplasmanda Kırıkkalegücü ile golsüz berabere kaldıktan sonra ikinci devreye de iyi başlayamadı. Sarı-siyahlılar ikinci yarının ilk 3 haftasında Kepezspor'la 1-1 (D), Edirnespor'la 0-0, son olarak İnegöl Kafkasspor'la 1-1 berabere kaldı. Maç eksiği olan lider Kepezspor'un 2 puan gerisinde 2'nci sırada yer alan 37 puanlı Aliağa ekibi bu hafta evinde oynayacağı Karabük İdmanyurdu karşılaşmasında galibiyet özlemini sonlandırmaya çalışacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor