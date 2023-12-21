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Aliağa Futbol liderlik koltuğunu kaybetti

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TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta aylardır liderlik koltuğunda oturan Aliağa Futbol, son maçta aldığı beraberlikle zirveden indi.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki ilk yılında aylardır namağlup liderlik koltuğunda oturan Aliağa Futbol, devrenin son maçında aldığı beraberlikle zirveden indi. Ligde ilk hafta Kepez Belediyespor'la evinde 1-1 berabere kaldıktan sonra üst üste 3 galibiyetle dördüncü haftada lider olup bir daha inmeyen Aliağa, son haftada yıkıldı. Kırıkkalegücü'yle deplasmanda 0-0 berabere kalan sarı-siyahlı ekip, ilk yarıyı 14 maçta 10 galibiyet, 4 beraberlik alarak 34 puanla namağlup tamamlamasına rağmen 8-0'lık Gümüşhane Sportif galibiyetiyle 35 puana ulaşan Kepez Belediyespor'un 1 puan gerisinde ikinci sırada devreyi bitirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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